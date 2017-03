Alianza Lima vs. Juan Aurich: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV el Torneo de Verano

Alianza Lima vs. Juan Aurich: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro Blanquiazul recibe al 'Ciclón' este domingo en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 8 del Grupo B del Torneo de Verano del Descentralizado 2017. Alianza Lima busca ante Juan Aurich cortar la mala racha de tres partidos sin conseguir victorias. (6:00 p.m. | Gol Perú)



Alianza Lima no puede ganar en Matute hace tres fechas: Un triunfo (en el debut con Universitario) y tres empates: Deportivo Municipal, Sport Huancayo y UTC. Es decir, la deuda es clara y sin retorno en un torneo corto. De doce puntos solo se logró seis. Los íntimos ocupan el cuarto lugar de su grupo con nueve puntos.



Además, Alianza Lima no ha logrado ganar en los tres últimos partidos. En ese contexto, el partido ante Juan Aurich es clave. El 'Ciclón', al contrario, llega tras ganar su primer partido ante Real Garcilaso. La misma necesidad, en diferentes jerarquías. Ambos equipos deben de enfrentarse otra vez en partido pendiente de la primera rueda.

"La intención es traernos los tres puntos de Lima. Sabemos que Alianza jugará con su gente de local, pero estos son los partidos que me gustan y espero anotar un gol para bien del equipo o que otro compañero lo haga", aseguró el atacante de Juan Aurich Enzo Borges.



"Es un partido importante porque no hemos podido ganar de local y es una buena oportunidad. Hemos venido mejorando, conociéndonos, los puntos que se perdieron ya están, son parte del pasado, nadie nos lo va a devolver. Cada partido tiene su complicación, Juan Aurich tampoco la pasa bien, pero hay que estar preparados", dijo el defensa de Alianza Lima Hansell Riojas.

Dr. Hugo Blácido sobre Pajoy: “Viene evolucionando favorablemente y dentro unos días sería dado de alta”, #ArribaAlianza pic.twitter.com/oaiaxQX0wG — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) 9 de marzo de 2017

Alineaciones del Alianza Lima vs. Juan Aurich:



Alianza Lima: Leao Butrón; Paolo De la Haza, Miguel Araujo, Hansel Riojas, Alexis Cossio; Óscar Vílchez, José Cotrina, Erinson Ramírez, Luis Aguiar, Germán Pachco, Alejandro Hohberg.



Juan Aurich: Jesús Cisneros; Mauricio Mazzetti, Yordi Vílchez, Gianmarco Gambetta; Elsar Rodas, Joseph Juárez, Ronald Quinteros, Fidel Inolopú, Renzo Sheput; Miguel Castro, Víctor Rossel.

