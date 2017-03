Alianza Lima vs. Real Garcilaso: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV el Torneo de Verano

Alianza Lima vs Real Garcilaso: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro Blanquiazul visita al equipo celeste este domingo en el estadio Túpac Amaru de Sicuani por la fecha 6 del Grupo B del Torneo de Verano. Alianza Lima busca derrotar a Real Garcilaso para encaminarse al liderato de la serie. (3:30 p.m. | Gol Perú)



Alianza Lima llega al duelo ante Real Garcilaso con resultados irregulares: alternó dos empates y otro par de triunfos. Por ello, sumaron 8 puntos y están en el cuarto puesto del grupo, por debajo de los cuzqueños, que tienes 10 unidades.



Para los dirigidos por Pablo Bengoechea un triunfo será vital para alcanzar al líder UTC. Para la altura del Cusco servirá la juventud de Daniel Prieto, Luis Garro y Francisco Duclós tras las ausencias de Germán Pacheco, Lionard Pajoy, Alfredo Carrillo y Gonzales Vigil.



Por el otro lado, Real Garcilaso está golpeado debido a la destitución de Duilio Cisneros, que fue reemplazado por Gustavo Coronel como DT interino. Pero tiene confianza en su juego que le permitió ser protagonista del Torneo de Verano, incluso ocupar el primer lugar del Grupo B.



Para el defensa de Alianza Lima, Hansell Riojas, la clave del partido es "bloquear" al habilidoso Alfredo Ramúa. "Cada partido es distinto y seguro ellos querrán levantarse a costa nuestra pero si hacemos un partido inteligente sacaremos un buen resultado y ese buen resultado es ganar para que UTC no se despunte", aseguró.

"Yo vi muy buenos partidos de Real Garcilaso, los laterales van al ataque, con Ardiles y Ramúa con buena movilidad. Un equipo con muy buen potencial. Están haciendo un muy buen campeonato. Vamos a intentar controlarlo y aprovechar nuestras armas. Si bien respetamos a todos los rivales, tenemos mucha confianza en nuestro plantel", dijo el técnico Pablo Bengoechea sobre el duelo Alianza Lima vs Real Garcilaso.



"Siempre es motivante y un placer enfrentar a tu exequipo y ahora ganarles con mayor razón porque ellos están dos puntos por debajo y es un rival directo. No podemos dejar pasar esta oportunidad y volver a meternos en el primer lugar. Ojalá le anote a Alianza Lima. Me daría confianza pero lo que más vale que ganemos", afirmó el exjugador de Alianza Lima Jhonny Vidales, que ahora milita en Real Garcilaso.

Posibles alineaciones de Alianza Lima vs. Real Garcilaso:



Alianza Lima: Daniel Prieto; Luis Garro, Gonzalo Godoy, Hansell Riojas, Francisco Duclós; José Cotrina, Óscar Vílchez; Erinson Ramírez, Luis Ramírez, Alejandro Hohberg, Luis Aguiar; Luis Ramírez.



Real Garcilaso: Christian Ortiz, Sebastián Lojas, Lampros Kontogiannis, Juan Diego Lojas, Branco Serrano,Edwin Retamoso, Saúl Anicama, Alexander Lecaros, Joazinho Arroé, Alfredo Ramúa y Danilo Carando.

