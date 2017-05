Alianza Lima vs Sport Huancayo: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE el Torneo de Verano

Alianza Lima vs. Sport Huancayo: EN VIVO TV ONLINE El cuadro Blanquiazul visita al 'Rojo Matador' este miércoles por la fecha 12 del Grupo B del Torneo de Verano del Descentralizado 2017. Alianza Lima necesita ganar a Sport Huancayo para cortar la mala racha de tres partidos seguidos sin ganar (3:30 p.m. | Gol Perú)



Alianza Lima llega a Huancayo tras empatar sin goles ante Comerciantes Unidos en Matute. Así, los íntimos de 9 puntos disputados solo pudieron suma uno y quedaron relegados en la pelea por el título del primer campeonato del la temporada.



A esto se suma el malestar de los hinchas tras las dos derrotas y el empate en el torneo local, que llegó a su punto álgido el último domingo. Eso sí, faltan tres fechas para el final del torneo y están a seis puntos del líder UTC, matemáticamente hay opciones.



Sobre el equipo, el técnico Pablo Bengoechea podrá contar en defensa con Alexis Cossio. Pero la prolongada lesión de Leao Butrón hará titular al golero Daniel Prieto.



Alexis Cossio cumplió con su fecha de castigo y volverá como marcador izquierdo. Igual suerte correrán José Cotrina, Luis Ramírez, Lionard Pajoy y el propio Óscar Vílchez, quienes arrancarán como titulares. Daniel Prieto reemplazará al lesionado Leao Butrón.



"Sport Huancayo está más acostumbrado a la altura, pero tiene más cualidades. Lo que tenemos que hacer en Alianza Lima es cuidarnos mucho de la pelota parada. No cometer faltas innecesarias. A veces hay que hacerlo para que el equipo se vuelva a armar, pero en altura hay que evitar", dijo el estratega Pablo Bengoechea respecto al Alianza Lima vs Sport Huancayo.



"Hemos tenido partidos en Matute que podíamos sacar adelante pero por errores nuestros, que nos empatan sobre la hora o como el otro día que no pudimos anotar, no se dieron los resultados. Faltan 26 días para que empiece el Apertura, ahí tenemos que estar fuertes", agregó el técnico uruguayo.

Este sábado nos enfrentamos a Real Garcilaso y puedes adquirir tus entradas en los puntos de venta de Teleticket. pic.twitter.com/qZqxiycmGO — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) 2 de mayo de 2017

Alineaciones del Alianza Lima vs. Sport Huancayo



Alianza Lima: Daniel Prieto; Hansell Riojas, Gonzalo Godoy, Miguel Araujo; Paolo de la Haza, Óscar Vílchez, Aldair Fuentes, Alexis Cossio; Erinson Ramírez, Germán Pacheco y Alejandro Hohberg.



Sport Huancayo: Hermoza; Cleque, Balta, Minaya, Corrales; Martínez, Ortiz; Stalin Morales, Montiel, Preciado; Mauricio Montes.

