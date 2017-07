Alianza Lima vs. Sporting Cristal: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV el Torneo Apertura

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: EN VIVO EN DIRECTO El equipo Blanquiazul juega ante los celestes este miércoles en el Estadio Nacional por el partido pendiente de la fecha 5 del Torneo Apertura del Descentralizado 2017. Alianza Lima y Cristal se juegan sus chances de cara al título. (7:00 p.m. | Gol Perú)



Alianza Lima vs. Sporting Cristal será una final adelantada del Torneo Apertura debido a que el ganador tomaría la punta a falta de solo cinco fechas para el final del campeonato.



Alianza Lima y Sporting Cristal cuentan con 17 puntos, dos menos que el líder Real Garcilaso, por lo que un empate no les conviene a ninguno. Partido clave.



Los celestes llegan motivados con cuatro partidos seguidos sin perder, tres de ellos triunfos, y la ratificación de Pablo Zegarra como técnico hasta el final de temporada tras la salida de Chemo del Solar. Además, Ray Sandoval está en su mejor momento luego de sumar cinco goles al hilo.

"Estoy muy emocionado por el partido ante Alianza Lima, ya tengo ganas de jugarlo. Será un encuentro difícil y complicado. Si es que ganamos nos ponemos arriba, nadie nos va a parar. Me gustaría anotar pero lo que realmente queremos es obtener los 3 puntos", declaró Sandoval previo al Alianza Lima vs. Sporting Cristal.



Por su parte, Alianza Lima se salvó de la derrota ante Sport Huanacayo (3-3) y dejó en evidencia algunas falencias defensivas en un partido con polémica por el arbitraje. No obstante, el estratega Pablo Bengoechea reconoce que pese a la irregularidad en los resultados, el juego del equipo mejora.



"Cristal viene haciendo un buen campeonato, la actividad más negativa fue a nivel internacional pero en torneo local siempre estuvo en las primeras posiciones. Es un equipo muy bueno, es el último campeón, lo respetamos muchísimo. Tiene jugadores jóvenes que están aprovechando la oportunidad y gente de mucha experiencia", aseguró Bengoechea.



La buena noticia para Alianza Lima es que podrá contar con el delantero Kevin Quevedo, quien se recuperó de una lesión. El golero Leao Butrón está en duda y se espera su evolución tras sufrir un golpe en la columna en el último partido. El ausente será el volante Óscar Vílchez.



"En esta clase de partidos no interesa cómo llegan los equipos. Cuando se enfrentan dos equipos de esta naturaleza los números no cuentan sino las ganas de sacar adelante un partido vital, sobre todo cuando van quedando menos fechas", expresó Rinaldo Cruzado, quien entró en la lista de convocados para el Alianza Lima vs. Sporting Cristal.

📷Postales del último entrenamiento de #SportingCristal previo a su duelo ante #AlianzaLima, este miércoles a las 7:00pm en el Nacional ⚽

Posibles alineaciones del Alianza Lima vs. Sporting Cristal:



Alianza Lima: Leao Butrón (Prieto); Luis Garro, Hansel Riojas, Miguel Araujo, Alexis Cossio; Aldair Fuentes, Luis Ramirez, Rinaldo Cruzado, Alejandro Hohberg, Germán Pacheco y Lionard Pajoy.



Sporting Cristal: Mauricio Viana; Edison Chávez, Jorge Cazulo, Luis Abram, Jair Céspedes; Josepmir Ballón, Carlos Lobatón, Alexis Rojas, Christian Ortíz, Ray Sandoval e Irven Ávila.

