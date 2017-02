Alianza Lima vs. Universitario: Blaquiazules hablaron sobre caída del 'compadre' en la Libertadores

De la boca para afuera: solidarios. De la boca para adentro: quién sabe. En Matute parecen dolidos por la derrota y eliminación de Universitario en la Copa Libertadores, a pesar de que, a pocas horas del Clásico, muchos pueden creer que es lo mejor que le pudo pasar a Alianza Lima.

“Estoy dolido por la 'U'. Representan al fútbol peruano y eso es lo que importa”, aseguró Óscar Vílchez. “Vi a la ‘U’ por ratos, tenía todo para clasificar. Han recibido un golpe muy duro, pero estos resultados te levantan o te hunden más”, comentó Lionard Pajoy sobre lo ocurrido con Universitario.

El DT Pablo Bengoechea fue un poco más frío cuando se le preguntó por la situación que vive Alianza Lima. “No tengo más respuestas. Esta no es una conferencia de Roberto Chale. Él tendría que responder a esas cosas”, respondió contrariado.

Obviamente sí dejó una sentencia mientras habló. “(Mañana) Es un partido en el que no importa como lleguemos. Nos falta jugar para ver en qué momento estamos, pero no lo sabremos hasta que termine el Clásico. No es lo ideal jugar sin haber competido. Pase lo que pase, el año no termina con este partido”, señaló el DT de Alianza Lima.

Situaciones distintas que viven los archirrivales. Mañana se enfrentan y saque usted sus conclusiones. ¿Boca estaría apenado por River? ¿Real Madrid lo haría con Barcelona? ¿Juventus sufriría si pierde Inter de Milán?