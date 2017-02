Alianza Lima vs Universitario: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro Blanquiazul recibe a Universitario de Deportes en Matute por la fecha 2 del Torneo de Verano del Descentralizado 2017. Los cremas llegan golpeados por su eliminación en la Copa Libertadores y los íntimos aspiran a un debut triunfal en la era de Pablo Bengoechea.



Dos momentos diferentes de Alianza Lima y Universitario de cara al primer clásico del fútbol peruano del 2017. Los íntimos disputarán su primer partido oficial y los cremas buscan un triunfo que les de un respiro tras ser derrotados 3-0 por Deportivo Capiatá en el Monumental.



Universitario llega con mayor ritmo futbolístico tras disputar tres partidos oficiales: 2 por Libertadores y el empate ante Sport Huancayo por el Torneo de Verano.



Por su parte, Alianza Lima tiene la ventaja de tener mayor resto físico tras la postergación del duelo ante Juan Aurich la semana pasada. Juegan en casa y podrán alinear a sus mejores exponentes.



La única baja en Alianza Lima será Luis Ramírez, quien deberá cumplir una fecha de suspensión. En Universitario, regresa al once titular Juan Manuel Vargas, recuperado de un golpe al tobillo.



"Siempre me preparo para enfrentar al rival más difícil. Lo que pasó ayer con Universitario en Libertadores no modifica nuestros planes. Un clásico tiene tanta importancia que cada jugador, cada hincha y cada entrenador se prepara diferente. Es el partido de la temporada. Vamos a pensar que el rival está en su mejor momento", dijo el técnico de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, sobre el clásico ante Universitario.

Miguel Araujo y Luis Aguiar viven con mucha espectativa el clásico de mañana. #ArribaALIANZA pic.twitter.com/MVCyGNsEkj — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) 11 de febrero de 2017

Alineaciones del Alianza Lima vs. Unversitario:



Alianza Lima: Leao Butrón; Palo De la Haza, Miguel Araujo, Hansell Riojas, Alexis Cossio; Aldair Fuentes, Óscar Vílchez, Alejandro Hohberg, Luis Aguiar, Germán Pacheco; Lionard Pajoy.



Universitario: Carlos Cáceda; Aldo Corzo, Alberto Rodríguez, John Galliquio, Joaquín Aguirre; Juan Vargas, Arquímedes Figuera, Javier Núñez, Alexi Gómez, Diego Guastavino; Hernán Rengifo.

