Alianza Lima vs Universitario: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro blanquiazul se mide ante el equipo crema este sábado en el estadio Alejando Villanueva, Matute, por la fecha 2 del Torneo Clausura. Alianza Lima busca su primer triunfo del campeonato en casa ante Universitario en el clásico del fútbol peruano. (8:00 p.m.) (TV: Gol Perú | canal 14 Movistar Tv)



Una nueva edición del Alianza Lima vs Universitario, el clásico, pondrá a prueba al equipo blanquiazul tras su primer tropiezo con Real Garcilaso, que lo goleó por 4-1. En cambio, los merengues quieren ratificar que son protagonistas del Clausura luego de vencer a Unión Comercio.



El clásico será Alianza Lima vs Universitario será el primer partido oficial de los blanquiazules en casa tras ganar el título del Apertura. Previamente, perdió 3-0 ante Delfin en amistoso internacional.



Los jugadores blanquiazules Carlos Ascues y el uruguayo Gabriel Leyes con los fichajes que aspiran hacer su debut en el clásico Alianza Lima vs Universitario. El peruano tiene la mayor opción, la duda es si lo hará en la defensa o de volante.

Universitario vs Alianza Lima 1-2 Resumen Torneo Apertura 2017

Entre las bajas del equipo de Alianza Lima, está la del golero Leao Butrón, quien sufrió un desgarro durante los entrenamientos de la selección peruana en la última fecha FIFA de Eliminatorias. El joven arquero Daniel Prieto será su reemplazante.



Alianza Lima vs Universitario se disputó en tres oportunidades este año. En el Torneo de Verano en dos ocasiones y otra en el Apertura, el saldo fue un paar de triunfos para los blanquiazules y uno de los cremas.



Los clásicos del 2017: Alianza Lima vs Universitario



03/06/17 Universitario 1-2 Alianza Lima

15/04/17 Universitario 3-0 Alianza Lima

12/02/17 Alianza Lima 2-0 Universitario



El técnico de Universitario Pedro Troglio dio la lista de convocados para el clásico Alianza Lima vs. Universitario, en la que Diego Guastavino, Diego Manicero y John Galliquio son los ausentes. Juan Manuel Vargas sería titular.



"Ya jugamos clásicos este año, ya lo vivimos anteriormente, por ello ya sabemos lo que se siente cuando se gana o se pierde en este tipo de partidos. Sigo pensando que estos encuentros son especiales y no tengo ninguna duda que Alianza llega muy bien", dijo el estratega Pablo Bengoechea previo al Alianza Lima vs Universitario.

Alineaciones del Alianza Lima vs Universitario:



Alianza Lima: Daniel Prieto, Francisco Duclos, Aldair Fuentes, Gonzalo Godoy, Paolo de la Haza, Carlos Ascues, Rinaldo Cruzado, Luis Ramirez, Aljenadro Hohberg, Luis Aguiar y Lionard Pajoy.



Universitario: Carlos Cáceda, Aldo Corzo, Horacio Benincasa, Alberto Rodríguez, Jersson Vásquez, Arquímedes Figuera, Emanuel Páucar, Juan Vargas. Alexi Gómez, Alberto Quintero y Luis Tejada.

