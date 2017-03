Anghello Vera tras ser lesionado de gravedad por Ray Sandoval: "No lo perdonaré" [VIDEO]

El jugador Anghello Vera de Sport Rosario vive un drama tras sufrir una doble lesión de gravedad producto de una mala entrada del atacante de Sporting Cristal Ray Sandoval, que lo alejará de las canchas por un año. La polémica explotó por las posteriores diferencias entre ambos futbolistas.



"Podría escucharlo pero no le diría algo, no me siento preparado para perdonar a Ray Sandoval, quizás reaccione de una mala forma", aseguró Anghello Vera a América Deportes en el momento que narró su difícil situación.



Anghello Vera aseguró que la lesión es similar a si hubiese sido "atropellado". El diagnostico es fulminante: rotura de ligamento cruzado anterior y ligamento externo de la rodilla con daño en los tendones.



Ray Sandoval le pidió disculpas a Anghello Vera, quien no las aceptó. "Fue a la mala. Eso no se hace entre colegas", disparó.



Por su parte, el jugador de Sporting Cristal salió al frente de la situación y dijo: "Admito que entré muy fuerte, pero nunca tuve mala intención. En mi mente no pasa por hacer daño a nadie porque vivimos de esto y tenemos familia. Al día siguiente del partido le pedí disculpas, las cuales no aceptó, me imagino que ahora mucho menos", señaló Ray Sandoval en su página web.

"Quiero expresar públicamente mi pena y dolor por lo sucedido, es de caballeros reconocerlo. Vuelvo a reiterar que siempre juego limpio desde que estoy en la profesional. Nunca me han expulsado y el año pasado tuve seis amarillas en el año. Quizás a veces la adrenalina de un partido te puede jugar una mala pasada pero no justifico la acción. Espero algún día acercarme a él y saber como sigue, pedirle las disculpas de forma personal", concluyó el futbolista celeste.

