Carlos Ascues: "Hubo conversaciones con Alianza, pero no se dio nada" 

Carlos Ascues ya se encuentra devuelta en Perú y en una entrevista para Gol Perú contó porque regresó a FBC Melgar y no por Alianza Lima, pese a que era voceado como uno de los posibles refuerzos.



"Estoy entusiasmado de jugar la Copa Libertadores. No tenía continuidad en Wolfsburgo y decidí buscar otro club. Qué mejor en Melgar, donde estuve antes", manifestó Ascues.



Añadió que su llegada a Melgar es por seis meses, en condición de préstamo. "Conozco al entrenador, a los jugadores, qué mejor que regresar", añadió.



"Hubo algunas conversaciones con Alianza, pero no se dio nada, declaró Ascues.



Carlos Ascues también dijo que una de sus metas es regresar a la Selección Peruana. "Quiero jugar para volver a la selección, que es lo que siempre quise," finalizó.