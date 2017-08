Daniel Chávez ya practica con Universitario y reitera su emoció por ser 'crema' [VIDEO]

El destino de Daniel Chávez se empeña en que su ruta sea mirando al sur, no del país, sino de Lima. En el Apertura defendió al Melgar de Arequipa, ahora en Universitario se dirige a ‘Campo Mar’ a realizar sus prácticas. Ayer, desde muy temprano, se trasladó hasta la sede merengue y el profesor Pedro Troglio lo presentó a sus compañeros. Fueron palabras de bienvenida y de inmediato se puso a correr con el resto del grupo.

A las 10 de la mañana, luego del duchazo respectivo y seguir repasando con la mirada cada rincón de su nuevo ‘hogar’, el ‘Bombarderito’ tuvo su primer encuentro como crema ante la prensa. Su discurso fue más que emotivo. “Es un sueño cumplido jugar en Perú por un equipo grande como Universitario, ya que en Bélgica lo hice en Brujas”, comentó Daniel Chávez.

Daniel Chávez no oculta su hinchaje por Alianza Lima, pero el trabajo es primero.



“Soy un profesional y me debo a la ‘U’. No pienso en otro equipo”, aclaró. “Veo que todos los jugadores trabajan con chispa y hay una pelea sana para ser titular. Aún no he podido hablar mucho con el técnico Troglio sobre la posición en la que me necesita, pero solo sé que tengo que entrenar fuerte y mostrarme para que me tenga en cuenta”, agregó Daniel Chávez.

Daniel Chávez ya practica con Universitario.

El final fue repasar el futuro. “Entre mis objetivos personales está el llegar a la selección, quiero hacer bien las cosas, ya que todo va de la mano”, sentenció Daniel Chávez.