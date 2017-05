Erick Osores explicó choteada de Melissa Peschiera y ella lo deja peor con este tuit [VIDEO]

Erick Osores, periodista deportivo, protagonizó un curioso incidente en el segmento deportivo de canal N tras ser rechazado por Melissa Peschiera, pero lo mejor vino después.



Erick Osores trató de abrazar a Melissa Peschiera (Ver aquí), pero ella lo detuvo con una señal con sus manos y retrocediendo. Luego que se viralizó el incidente. Ambos salieron a aclarar en redes sociales lo ocurrido.



Lo que quedó claro es que se trató de una broma, pero lo anecdótico fue la respuesta de Melissa a Osores en Twitter. El periodista respondió junto al RT del tuit de Trome.pe.



"¡Jajaja! No chicos, 'tranqui'. Así nos bromeamos con la 'Señora Perú'. Ha sido un mal entendido", citó Erick Osores en su cuenta. No obstante, la respuesta de Peschiera fue contundente.



"Ni fue error lo de 'Samuel Falvy' ni choteada el no dejarme abrazar. Solo evité sus escurridizas manos. Erick Osores sabe por qué lo digo", replicó Melissa, también en su cuenta de Twitter.



Más allá del cruce de tuis, el momento que protagonizaron ambos y su desenlace fue divertido. ¡Feliz día del trabajo!

Jajajajaja no chicos, tranqui. Así nos bromeamos con la señora Perú....Ha sido un mal entendido jajajaa https://t.co/UQ5XaZBu6X — Erick Osores (@ErickOsores) 1 de mayo de 2017

@Mireyamzz @ErickOsores Ni fue error lo de "Samuel Falvy" ni choteada el no dejarme abrazar. Solo evité sus escurridizas manos. @ErickOsores sabe por qué lo digo. 😜 — Melissa Peschiera (@MelissaPeschier) 1 de mayo de 2017

