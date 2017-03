Gerardo Pelusso destruyó a Reimond Manco: Lo puso de mal ejemplo de todo el fútbol peruano

El extécnico de Alianza Lima, el uruguayo Gerardo Pelusso, habló fuerte y tildó a Reimond Manco como el claro ejemplo de los males del fútbol peruano. El estratega uruguayo tambián analizó el duelo entre Perú y Uruguay por las Eliminatorias Rusia 2018.



"Con 16 años, ascendimos a Reimond Manco al primer equipo. Pero ahí se quedó. Era un chico con talento, que no tenía un trabajo sólido en menores y se quedó como una promesa más. El fútbol peruano está lleno de jugadores como Reimond Manco", disparó Gerardo Pelusso sobre el volante, que acaba de firmar por Unión Comercio tras su breve paso por el club Zamora de Venezuela.



"No tengo ningún mensaje para dejarle. Todo se lo dije cuando lo tuve. Fui claro y él sabe lo que tiene que hacer. Algún día madurará. Ojalá y no sea ya más tarde de lo que es", concluyó Pelusso sobre Reimond Manco en declaraciones al diario Depor. El técnico ganó el último título de Alianza Lima en el 2006.



Las Eliminatorias:

El exseleccionador de Paraguay (2012-2013) también se animó a opinar sobre el duelo entre Perú y Uruguay por las Eliminatorias y ponderó diferencias sobre las necesidades de ambos países.



"La gran importancia del partido se debe a la posición que tiene cada uno en la tabla. Para Perú, es una final, porque está obligado a ganar para seguir con vida. Uruguay, en cambio, busca salir de esa incomodidad que se generó a tras la goleada ante Brasil. Además, los de abajo ganaron y le metieron presión. A estas alturas, no es un secreto que Perú saldrá a jugarle por abajo a un recio Uruguay", acotó Gerardo Pelusso sobre el Perú vs. Uruguay.

Mira el último empate de Perú ante Venezuela por la fecha 13 de las Eliminatorias:

Perú 2-2 Venezuela: Goles y resumen

Además, el estratega charrúa hizo un diagnostico de las falencias del fútbol peruano en el trabajo de las categorías inferiores.



"La formación total del jugador debe empezar a edades tempranas, hacerlos competitivos, alimentarlos bien, etc. La disciplina es solo un aspecto. Esto es como una fruta o verdura: si no la cuida, no va a cosechar. El tema es muy simple. Cuando el fútbol comenzó a competir a nivel de menores, Perú quedó relegado. Cuando las competencias eran espontáneas, Perú tenía grandes jugadores", concluyó Pelusso.

