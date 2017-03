Germán Leguía: "Kevin Quevedo está jugado porque Pajoy está lesionado"

Nadie entiende cómo Universitario de Deportes dejó partir al joven atacante Kevin Quevedo, quien la fecha pasada marcó cuatro goles en la aplastante victoria de Alianza Lima sobre Juan Aurich por 7-2.



La gran actuación de Quevedo ha sido reconocida por la afición, sin embargo el exdirector deportivo de la 'U' Germán Leguía cree que el delantero solo es titular en Alianza, porque Lionard Pajoy está lesionado.



Al ser consultado porque la 'U' dejó partir a Quevedo, 'Cocoliche' manifestó que el entorno del delantero les pidió ser titular para poder firmar su renovación con Universitario.



"Hay que ser realistas y acá el chico está jugando porque Pajoy está lesionado", agregó el polémico Leguía.



A SILVESTRI Y CHIRINOS NO LES GUSTABA QUEVEDO



"A mí siempre me gustó Quevedo, sobre todo cuando jugaba por el centro del área y no tanto por los costados, pero hubo entrenadores en la 'U' que no tenían la misma idea. A (Carlos) Silvestri y (Javier) Chirinos nos les gustaba", agregó Leguía.



El exmundialista con Perú también aprovechó la ocasión para pedir la salida del gerente general de la 'U' Cesar Vento y el administrador Carlos Moreno.



"En la 'U' ya había un equipo base y vestuario definido que pudo lograr el título el año pasado pero, con la llegada de jugadores con diferentes estilos, todo se vino abajo", opinó Leguía.