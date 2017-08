Ingrid Rubio dice que Irven Ávila "está diciendo puras mentiras" al decir que "viene una vez cada dos semanas a ver a su mejor hijo". La ex pareja del jugador 'celeste' también manifestó que " 25 de mayo y el 30 de junio" fueron las fechas donde Irven Ávila visitó a su hijo y solo fueron visitas de 15 a 20 minutos.



La ex pareja también manifestó: "Respecto al tema del viaje del mes de julio, el señor no mantuvo comunicación conmigo sobre mi menor hijo. Solo la fecha 14 de julio". Ingrid Rubio continua y manifiesta que Irven Ávila se negó a la cuenta cuando su menor hijo estuvo en urgencias. "Lo extra que el señor se refiere es de que mi menor hijo fue a urgencias a una clínica. La cuenta excedió el límite y el señor se negó a pagar dicha cuenta", cuenta la ex pareja de Irven Ávila.



En otro pasaje del comunicado, Ingrid Rubio manifiesta que Irven Ávila sí cumplió con la conciliación pero solo cuando ella estaba gestando. " Irven Ávila, efectivamente cumple con una conciliación pero cuando yo estaba gestando. Claramente los gastos de una gestante son muy diferentes a los de un recién nacido", dice Rubio.

La respuesta de Ingrid Rubio fue por el comunicado que publicó Irven Ávila en su cuenta de Twitter. El jugador manifestó que "su hijo no está abandonado".



El delantero 'celeste' salió con todo para responder a su ex pareja, quien aseguró que Irven Ávila no cumple con su hijo. Ávila usó su cuenta de Twitter para responder en un extenso comunicado para todos los interesados en el tema.



"Quiero reafirmar mi compromiso como padre que seguiré cumpliendo con todas las necesidades de mi hijo, para asegurar que tenga el bienestar que merece" , manifestó Irven Ávila en su cuenta personal de Twitter.