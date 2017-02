En el puerto hay un intenso sol, que calienta los corazones de los fanáticos rosados y los hace transpirar de emoción. El Sport Boys se ha reforzado con gente de trayectoria y ha ‘repatriado’ a su ‘hijo pródigo’. Johnnier Montaño después de una década volvió al puerto del vacilón.

“Vivo unos días hermosos, he regresado al primer amor. Recuerdo que cuando me trajo el club, yo vivía muchos problemas en Colombia y no pensaba en jugar, pero en el Callao recuperé la alegría”, comentó Johnnier Montaño.

Johnnier Montaño manejó ofertas de su país, pero en su vida hay prioridades. “La gratitud y cariño al equipo hicieron que me quede”, sostuvo.

El sentimiento queda de lado a la hora de analizar al plantel. “Solo queda ponernos a punto para alcanzar el objetivo. Hay que retornar a Primera, vamos a celebrar 90 años de fundación”, sentenció Johnnier Montaño.