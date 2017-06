¿Jorge Cazulo estaría por despedirse de Sporting Cristal?

Está para dirigir y hacer sentir su autoridad. Pablo Zegarra no es más ‘Pablito’, como lo llamaban en su época de jugador profesional. Ha madurado a sus 44 años y hasta el lunes era el DT de la reserva de Sporting Cristal. Ahora, interinamente, es el técnico del primer equipo ante la destitución de José del Solar.

La primera medida radical no sería en la pizarra. Tiene que ver con la alineación y futuro del equipo de Sporting Cristal. No desea contar con Jorge Cazulo. El uruguayo no marca la diferencia como extranjero en el plano deportivo ni personal, ya que no tiene afinidad con muchos de sus compañeros, que tratan de llevar la fiesta en paz.

Ni de zaguero ni de volante lo convence futbolísticamente. Es por eso que le habría planteado a los directivos de Sporting Cristal ir preparándole a Jorge Cazulo una pronta despedida del club. Tarea complicada, ya que es uno de los referentes del plantel y muy querido por algunos dirigentes de peso.



Aunque se supo que los últimos resultados han dividido a la Comisión de Fútbol: un sector de Sporting Cristal lo respalda y otro ya no lo quiere. La realidad es que el nuevo estratega no piensa quebrar el brazo en la pulseada.

En sus dos primeros días, ha llegado con un discurso conciliador, típico de un líder que intenta instalar la calma. Los resultados le darán mayor fuerza para poder consolidar sus proyectos. Un par de victorias serán el mejor crédito para que se cumpla uno de sus pedidos: que saquen a Jorge Cazulo.