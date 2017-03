Jorge Vergara: "Universitario debe más de lo que vale"

Pese a que en una entrevista en Ovación manifestó que todavía tenía interés de comprar Universitario de Deportes, el millonario azteca Jorge Vergara descartó de plano esta posibilidad y consideró que comprar el club crema 'está de locos.'



En una entrevista con el programa 'Jorge Ramos y su banda de la cadena' ESPN, el dueño de las Chivas de Guadalajara y Omnilife contó que ya se enteró la situación de la 'U' y no la compraría.



“Ya investigué y Universitario está muy endeudado, debe más dinero de lo que vale, diez veces más de lo que vale. Está muy complicado ese asunto”, dijo Jorge Vergara.



Vergara manifestó que la 'U' era un club que originalmente valía 15 millones de dólares, pero ahora su precio es de 150 millones.



“Ya me informé y está de locos, 150 millones de dólares no lo valen muchos clubes de México. No es nada viable. Es pura deuda lo que tiene”, manifestó Vergara.



Pese a estas declaraciones, Jorge Vergara admitió que tiene el interés de ingresar al mercado futbolístico peruano, argentino y brasileño.