Juan Cominges recibió homenaje en Cuba tras dedicarle gol a Fidel Castro [FOTOS y VIDEO]

Juan Cominges fue invitado para recibir un homenaje en el conversatorio con periodistas, dirigentes y glorias del deporte de Cuba en la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos luego que le dedicó un gol a Fidel Castro tras su fallecimiento.



Fidel Castro falleció un 25 de noviembre del 2016 y dos días después Juan Cominges anotó el primer gol de Cienciano ante Carlos Manucci en la última fecha del torneo de Segunda División. El festejo fue mostrar un polo con la frase "Hasta la victoria siempre Fidel".



Este gesto dio la vuelta al mundo y se viralizó tras la publicación de la postal en la propia cuenta de Twitter del volante Juan Cominges. Tres meses después fue reconocido por un organismo del gobierno cubano.



“Desde que he llegado, he visto en muchos lugares la palabra revolución; también la he sentido entre la gente, la huelo entre ustedes. Una revolución personal pasa por ahí, por intentar sacar lo máximo de cada uno”, dijo Juan Cominges al dar sus palabras delante de personajes del deporte cubano.



“Me inspiré mucho en esta historia cubana, en la capacidad de pasar de la palabra a la acción, en el emprendimiento del Che Guevara, en todo lo que ustedes representan hoy”, dijo Cominges tras asegurar que fue su inspiración para recuperarse de una operación a la columna vertebral.

En la cancha y en la vida hay que dejarlo todo por nuestros sueños !! pic.twitter.com/Ze64xfqtM0 — Juan Cominges (@jUanchiCominges) 28 de noviembre de 2016

“La muerte de Fidel me dolió y me puso más triste de lo que yo mismo hubiera imaginado. Mandé a comprar al utilero del equipo un crespón negro para usarlo en mi camiseta. En el vestuario nos habían dejado una camiseta con esta inscripción: ¿Qué hay de imposible para Dios? Yo que no soy muy creyente para estas cosas, le di vuelta y escribí esto”, narró Juan Cominges.

Así fue el homenaje de Juan Cominges en Cuba:

Juan Cominges: Homenaje en Cuba

