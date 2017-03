Juan Manuel Vargas: La verdad sobre la foto que se viralizó en redes

Una fotografía de Juan Manuel Vargas, referente y capitán de Universitario de Deportes, retumbó las redes sociales. No obstante, aquí te contamos la verdad sobre el contexto, la fecha y la situación en que se hizo la foto.



Inicialmente la fotografía se viralizó negativamente. Se especuló sobre una falta de compromiso y profesionalismo del 'Loco' con Universitario debido a que se le aprecia con un vaso de lícor.



Pero la verdad es que la foto no corresponde a los últimos días, y mucho menos fue después de que firmó por Universitario de Deportes. La reunión en la que fue captada el 'Loco' fue el 2016.



Otro detalle de la fotografía es que la esposa de Juan Manuel Vargas, Blanca Rodríguez, está sentada en un sillón y todavía embarazada de su mejor hijo, que dio a luz en noviembre.



Es decir, el 'Loco' no tenía contrato con Universitario, no tenía club, estaba en condición de libre, de vacaciones y sin actividad profesional. Lamentablemente, las redes sociales viralizaron la imagen y confundió a todos.



"Estoy indignado por la publicación de una foto que corresponde a mi vida privada y lo más delicado es que insinúen que son de ahora cuando la verdad la imagen corresponde a junio del año pasado cuando estaba de vacaciones en Lima. Es más, viendo la imagen se puede notar claramente que mi esposa (Blanca Rodríguez) está embarazada de mi último hijo, que nació en noviembre. Esto daña mi imagen y la del club Universitario. Por eso pido que se rectifiquen y aclaren el tema", aclaró Juan Manuel Vargas.

Esta es la foto de Juan Vargas que se viralizó en redes sociales:

