Juan Manuel Vargas: Jersson Vásquez dijo esto sobre su regreso a la defensa de Universitario

Todos pasaban de frente y nadie se detenía a preguntarle. Todos indagaban pero ninguno se acercaba. Jersson Vásquez es el titular de la franja izquierda de Universitario, viene mostrando un buen nivel y además lleva anotados 2 goles (ante Municipal y Comerciantes Unidos). Todo este tiempo ha escuchado que a su entrenador le han preguntado por el regreso de Juan Manuel Vargas y guardó silencio.

Hoy que Juan Manuel Vargas está listo para regresar y por fin, se acercaron a pedirle su opinión, el exdefensa de Deportivo Municipal soltó su verdad sin temores.

“No me preocupa que regrese. Es algo que me ayuda en lo personal porque va a hacer que me esfuerce el doble”, comentó. El siguiente mensaje fue para Pedro Troglio. “Voy a seguir entrenando de la mejor manera, pero quien toma la decisión sobre quién juega es el entrenador”, añadió el jugador de Universitario.

Y si no está claro, se autoanalizó. “Gracias a Dios se me han estado dando las cosas de la mejor manera. Ahora más que nunca no hay que bajar los brazos, pues hay una linda competencia y cualquier compañero puede jugar”, sentenció el defensa de Universitario.