Juan Manuel Vargas: El 'Loco' anotó golazo y se llenó de cordura ¿Qué dijo? [VIDEO]

Juan Manuel Vargas sorprendió por sus cuerdas declaraciones tras anotar su primer gol con Universitario de Deportes en su regreso al fútbol peruano. El 'Loco' se llenó de sensatez y humildad ante la prensa. ¡Bien jugado!



"Es lindo. Después de mucho tiempo que no gritaba un gol. Esto se lo dedico a mi familia que está conmigo. Ahora a seguir trabajando con la misma humildad que lo he venido haciendo", mencionó Juan Manuel Vargas tras anotar su primer gol con Universitario.



El 'Loco' se refirió a la forma como se gestó su gol. "Le dije a Diego (Guastavino) que haga la finta, pero creo que se apuró. Me sorprendió pero tuve la posibilidad de pegarle. Lo importante es que entró y a celebrar".



"Trato de jugar los partidos que el técnico me ponga para agarrar ritmo y ponerme físicamente bien. Poco a poco estoy llegando a mi nivel", agregó Juan Vargas.



Al 'Loco' se le sugirió que el gol con la 'U' significaba un 'renacer'. Se sorprendió y replicó: "No. ¿Por qué? Tranquilo. Perfil bajo siempre. No tengo que demostrarle nada a nadie", aseguró Juan Vargas.

Mira el gol de Juan Manuel Vargas con Universitario:

En otro momento, Juan Manuel Vargas insistió que Universitario fue motivación suficiente para regresar al fútbol peruano, más allá del dinero.



"Yo no estaba motivado porque no estaba jugando y por la forma como terminó mi aventura en España. Tuve unas ofertas pero no me convencieron. No fue por dinero, no vine por eso, vine por la motivación de jugar por el equipo del cual soy hincha", aseguró en declaraciones al programa Fútbol en América.



"Mi objetivo es tratar de dar lo mejor, poner mi grano de arena y hacer una buena Copa Libertadores. Hay que ir paso a paso con humildad. Por eso estamos en Universitario, somos un equipo de garra. Después todo vendrá solo, todo caerá por su propio peso", mencionó el 'Loco'.



Vargas habló de sus goles con Universitario y en los diferentes clubes que ha paseado su fútbol. "He tenido bonitos goles. Yo soy de demorarme pero cuando los hago, los hago bonitos. De mis goles me quedo con el que hice cuando debuté, ese fue el inicio de toda una vida".



El exjugador de la Fiorentina no pudo dejar de mencionar la posibilidad de retornar a la selección peruana que dirige Ricardo Gareca.



"Es lo mejor es lo que uno aspira siempre. Yo a estas alturas ya no estoy para hacer problemas de nada, estoy para apoyar siempre y eso depende del profesor. No me llamaron, es entendible, no tenía equipo. Pero ahora voy a dar lo mejor, si requieren mi ayuda estaré para apoyarlos".

Aquí la entrevista completa de Juan Manuel Vargas: