Juan Manuel Vargas: "Me quedan 3 o 4 años más para jugar" [VIDEO]

Hoy es el centro de las palmas o de las pifias, del elogio desmedido o de la crítica despiadada. En estos días complicados para el ‘planeta crema’, Juan Manuel Vargas hace noticia, en lo deportivo y extradeportivo. El popular ‘Loco’, poco predispuesto para las entrevistas, ha decidido ir al frente.

En la sala de conferencias del estadio ‘Monumental’, inundada por una sensación térmica de casi 34 grados, se sentó frente a los micrófonos y habló hasta de su vida privada. “Tengo 33 años, ya no estoy para cojudeces. He venido a recuperar mi nivel. Me quedan 3 o 4 años más para jugar”, aseguró Juan Manuel Vargas.

Pero las interrogantes apuntaron a sus horas de descanso. “Estoy en una etapa muy tranquila. Ya no voy a discotecas, ya ni salgo. Aparte, mi mujer ya no me deja”, confesó Juan Manuel Vargas.

En redes sociales algunos acusan a Juan Manuel Vargas de ser un mal ejemplo. Se publican fotos donde tiene un vaso de licor en las manos. “No estoy para perjudicar a mi equipo o faltar el respeto a mis compañeros”, subrayó.

Juan Manuel Vargas habló de polémicas que genera.

Perdona, pero no olvida. “Hay gente que me quiere perjudicar, pero no van a poder porque siempre he sido frontal, directo”, agregó.

Y para irse, una frase reflexiva. “No quiero que los más jóvenes me vean como ejemplo porque he cometido muchos errores”, sentenció Juan Manuel Vargas.