Juan Manuel Vargas 'loco' por volver a canchas, pero esto dice Pedro Troglio

No solo hay que preparar la estrategia, sino calmar a los desesperados. Pedro Troglio y Juan Manuel Vargas conversan constantemente. El jugador le pide al técnico que lo tenga en cuenta en Universitario y le avisa que está listo para volver. El DT le pide tranquilidad.

“Ahora está ansioso por volver. Quiere entrar a la cancha, pero uno no juega al fútbol con el nombre. En el campo lo haces bien o mal, sin importar cómo te llames”, afirmó Pedro Troglio

El ímpetu de Juan Manuel Vargas es tanto, que Troglio sabe que es muy duro decirle que no concentrará. “Cuando se ponga bien me va a dar un salto de calidad. Me va a agradecer, porque se dará cuenta de que lo puse cuando debía y no antes”, añadió Pedro Troglio.

La labor de técnico se combina con la de ser ‘papá’. “Alexi Gómez tiene un hijo pequeño. Tiene que pensar qué hará dentro de 20 años. Tiene dos posibilidades: o vivir tranquilo o salir a buscar trabajo. Si eso ocurre, ese día se va a arrepentir”, apuntó Pedro Troglio.