Juan Manuel Vargas: "Lo que cobro no alcanza ni para la gasolina"

No hay goles por comentar o preguntar, tampoco corren las cámaras en busca de una declaración por una última locura. Estos días de Juan Manuel Vargas son pausados y eligió hablar antes que callar sobre su situación en Universitario.

“Si dijera que juego gratis y estuviera recibiendo algo por lo bajo, me faltaría el respeto. Lo que cobro no alcanza ni para la gasolina del fin de semana. Es simbólico, eso es hasta el 31 de agosto”, precisó Juan Manuel Vargas.



Luego Juan Manuel Vargas se refirió a las lesiones y bajo rendimiento. “Soy católico, pero hasta me hice una limpia. Me sentía con una pesadez en la espalda y ahora estoy tranquilo, llego temprano al entrenamiento y quiero alargar mi carrera”, añadió.

Su vuelta ha generado dudas y chismes. “Conozco el medio y sé que hay gente que anda tirando basura. No hay cláusula para no ir a la altura, eso es mentira”, comentó Juan Manuel Vargas.



Juan Manuel Vargas también reveló uno de sus ‘motores’. “Quiero que mi último hijo me vea jugando, por eso estoy siguiendo” aseguró.



Y un mea culpa para finalizar su exposición. “Creo que no fui muy profesional cuando me inicié y de esas cosas uno aprende. Ahora me gusta hablar mucho con los chicos de Universitario, de las cosas que deben hacer”, sentenció Juan Manuel Vargas.