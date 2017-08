Juan Manuel Vargas: Pedro Troglio contento con su renovación en Universitario

Jálense los pelos, hay ‘Loco’ para rato. Juan Manuel Vargas llegó a un acuerdo con Universitario y amplió su contrato hasta fin de año. El volante ahora sí tendrá un sueldo, a diferencia de los últimos meses que jugó solo por un honorario simbólico. La otra motivación del crema es ganar el Torneo Clausura y disputar la final nacional contra Alianza Lima.

Uno de los más contentos con la decisión de Juan Manuel Vargas ha sido el técnico Pedro Troglio, quien recuperó física y futbolísticamente al jugador de 33 años en Universitario.



“Hemos logrado que Juan juegue ahora 90 minutos y hasta haya sido defensor central. Ojalá siga en esa sintonía”, comentó el DT. El argentino es consciente del poco presupuesto que hay en Universitario.



“Ya me hice la idea de que no llega nadie más. Nuestro único refuerzo es Daniel Chávez. Intentamos (negociar) con Gino Guerrero, Regalado, Manzaneda y Ponce, pero no estamos en condiciones económicas”, señaló el DT de Universitario.



Al final dejó una sentencia que entusiasma a los hinchas de Universitario: “Sueño con una final contra Alianza Lima”.