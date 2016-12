Juan Reynoso afirma que "no vio" a Edwin Oviedo [VIDEO]

El entrenador de Melgar, Juan Reynoso, brindó una entrevista exclusiva a 'TV Perú Deportes' y brindó detalles sobre el desplante que le realizó al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, y a un directivo de Movistar, en la ceremonia de premiación del torneo Descentralizado.



"Pensé que el señor de Movistar era un directivo de la Backus y se me hizo de mal gusto que nos entregue la medalla (del segundo puesto), pero quiero disculparme y lo voy a hacer personalmente", manifestó Juan Reynoso.



Sobre el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, Reynoso simplemente dijo que no lo vio. "Yo no vi al señor Oviedo, porque después que me entregaron la medalla seguí de frente", expresó.



"Hay cosas mucho más importantes que si yo le intenté o no dar la mano al presidente de la Federación. Han hablado uno, dos, tres, cuatro días. No tiene mucho sentido redundar sobre lo mismo", opinó el DT 'rojinegro'.



Para Juan Reynoso, tanto los jugadores de Melgar como su comando técnico actuaron correctamente al quedarse a ver la premiación de Sporting Cristal y destacó que ese acto no fue 'resaltado' por la prensa.