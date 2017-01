César 'Chalaca' Gonzales se refirió a la carrera de Juan Manuel Vargas y su llegada a Universitario de Deportes. El técnico peruano fue el promotor de la carrera del 'Loco' desde temprana edad.



"Juan Manuel Vargas tiene una calidad tremenda y nadie puede dudar de eso. El 'Loco' bien entrenado, mejorado y jugando seguido es diez veces más que Miguel Trauco", aseguró 'Chalaca' Gonzales en declaraciones a Depor.



Asimismo, 'Chalaca' Gonzales interpretó la decisión de Juan Vargas respecto a su retorno a Universitario. "El 'Loco' está regresando para estar cerca a una nueva convocatoria y ello lo pueda relanzar para que lo contrate un equipo en el extranjero", afirmó.



"Yo me imagino que Juan Vargas ha querido 6 meses para potenciarse, relanzarse y que lo vean en la selección peruana y luego pueda salir", mencionó 'Chalaca' Gonzales, quien tuvo al Loco en las categorías juveniles de la Blanquirroja.

Recuerda los goles del 'Loco' con Universitario de Deportes:

"Jefferson regresa"



Por otro lado, 'Chalaca' se pronunció sobre el presente de Jefferson Farfán, quien no tiene club hasta el momento y está alejado del fútbol profesional.



"Jefferson Farfán es jugador de ataque y yo no sé cuando va a darse cuenta del tiempo perdido y ponerse a jugar. Es un jugador necesario en la selección peruana. Farfán tiene que pisar tierra y yo se lo dije en su cara un día porque es mi hijo. Él no puede pasar tiempo y no tener nada", concluyó el entrenador peruano.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.