Kevin Quevedo brilló con Alianza Lima tras marcar cuatro goles en el triunfo 7-2 ante Juan Aurich y su padre Willy Quevedo le respondió al exdirectivo de Universitario Germán Leguía, quien explicó las razones por las que lo dejó ir al cuadro Blanquiazul.



Según Germán Leguía, exgerente deportivo crema, Kevin Quevedo exigió ser titular en Universitario, y ello originó la partida del atacante a Alianza Lima. "Su representante nos dijo que Kevin Quevedo no tuvo minutos y quería ser titular. Firmaba su contrato, si jugaría de titular y tener una cláusula de salida en caso no tenga oportunidades. Yo le dije que eso no lo iba aceptar", afirmó 'Cocoliche'.



No obstante, el padre de Kevin Quevedo, Willy Quevedo, desmintió esa versión y aclaró que no se condicionó a Universitario para su renovación. "Nunca se pidió titularidad en la 'U', porque no dices (a Germán Leguía) que querías aumentar el sueldo cuando tenga 30 partidos jugados y recién a ¡1500 dólares!", reveló en su cuenta de Facebook.



A inicio de año fue noticia el pase a Alianza Lima, del jugador promesa de Universitario, Kevin Quevedo. Evidentemente no se esperaba que el joven atacante demostrara su calidad con un póker de goles en su primer partido como titular.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.