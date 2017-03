Kevin Quevedo: Los elogios que le lanzó el diario AS

La noticia de los cuatro goles que marcó Kevin Quevedo en su primer partido como titular en Alianza Lima llegó hasta el 'Viejo Continente' y el diario AS de España no se guardó elogios para elogiar el trabajo del joven atacante.



"Recuerden su nombre: Kevin Quevedo. Perú asiste al nacimiento de una nueva estrella que derribó la puerta este fin de semana en la primera división peruana con sólo 20 años", destacó el diario español.



Aritz Gabilondo autor de la nota consideró que el debut de Quevedo estuvo a la altura de los más grandes. "Una carta de presentación que ya le pone en el foco del fútbol de Perú y también del de Sudámerica", continuó.



El periodista también recordó que Quevedo llega a Alianza Lima, procedente de Universitario, el tradicional rival intimo: "No gozó de oportunidades en Universitario y tampoco en la selección peruana Sub 20."



En la nota también se consideró que la selección peruana ya necesita de un recambio generacional: "Pizarro, Guerrero o Farfán han ido dejando hueco y ese espacio lo deben ocupar futbolistas más jóvenes."



El diario español también le dedicó unas líneas de elogios a Christian Cueva del Sao Paulo.