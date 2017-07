Lionard Pajoy se lanzó a la piscina y cobraron polémico penal para Alianza Lima [VIDEO]

Alianza Lima anotó su segundo gol ante Sport Huancayo con un penal polémico en el partido por la fecha 10 del Torneo Apertura en Matute.



Lionard Pajoy forzó la jugada tras un pase en profundidad que no pudo controlar su rival Manuel Corrales, quien dejó la pelota picando. El colombiano ganó la posición y tras la salida del golero Carlos Solís se tiró al césped.



En primera instancia pareció penal pero en la repetición de la televisión se aprecia que no lo tocan a Pajoy. Incluso queda claro su acrobática acción para caer luego que ya pasó la jugada.



No obstante, el árbitro Víctor Hugo Carrillo decretó penal. El banco de suplente de Sport Huancayo saltó de inmediato a reclamar la jugada con el técnico Rolando Chilavert a la cabeza. Luis Aguiar convirtió la falta: 2-0 para Alianza Lima.

Mira el gol de penal de Luis Aguiar en el Alianza Lima vs Sport Huancayo: