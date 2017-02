Luis Aguiar: El jugador que nadie quiere pero ya es el goleador del Torneo de Verano

El uruguayo Luis Aguiar vive uno de los momentos más peculiares que le otorga el fútbol. Muchos hinchas de Alianza Lima lo critican pero responde salvando puntos y partidos con goles y no pocos: es el goleador del Torneo de Verano.



"Es trotón", "no marca la diferencia", "no está en su nivel pese a los goles", "no me gusta es muy lento", "esperamos más de Aguiar", son algunos de los comentarios en las redes sociales.



Luis Aguiar más allá de la ocupación funcional que pretende el técnico Pablo Bengoechea y por lo cual es objeto de criticas, ha sumado cuatro goles más que significativos para Alianza Lima en las cuatro fechas jugadas . Los números distan de las opiniones. ¿Gusto o eficacia?



Cuatro goles en cuatro partidos jugados. Un promedio de un gol por partido para Luis Aguiar. Además, el jugador uruguayo anota cada 83 minutos tras los 331 que estuvo -hasta el momento- en el campo de juego. Convirtió por segundo partido consecutivo y ya tiene un doblete en su registro. Por sí fuera poco, anotó la mitad de los goles hechos por el equipo Blanquiazul: 4 de 8 tantos. Y tiene el doble de goles que el atacante argentino Germán Pacheco (2 tantos).

Luis Aguiar es, por ahora, determinante en Alianza Lima pese a que es "trotón" o "lento" o simplemente no le guste a algunos hinchas, que parecen muchos. No juega bonito, no es virtuoso con la pelota, pero es decisivo y correctamente técnico, sirve para definir bien y pegarle mejor, ya lo demostró. Sus goles valieron los triunfos ante Universitario y Comerciantes Unidos y un empate ante Sport Huancayo. Es decir, fue gestor de 7 puntos de los 8 sumados hasta el momento por el cuadro de Bengoechea.



Guste o no, Luis Aguiar se ha convertido en el jugador del momento en Alianza Lima, más allá que los resultados no acompañen al equipo: dos empates en Matute le resta brillo a los números del volante charrúa. El Descentralizado recién se inicia y Luis Aguiar todavía tiene tiempo para convencer a los detractores y seguir cautivando a sus adeptos o convencidos por sus goles.

