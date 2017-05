Luis Tejada anota goles pero Universitario no le paga desde febrero

Luis Tejada, delantero de Universitario, anotó dos goles, le dio vuelta al marcador y el triunfo 2-1 ante Municipal por el Torneo Apertura. El 'Pana' cumple, pero reveló que la administración crema no le paga desde febrero.



"Yo ya casualmente hablé de eso con César Vento (Gerente de Universitario) y me dijo que esta semana me iba a solucionar ese tema. Vamos a esperar que lo solucione para estar más tranquilo. Sí, desde febrero nos deben este dinero, también a mi agente", dijo Luis Tejada al programa 'Fútbol como cancha' de RPP.



Luis Tejada es autor de seis goles de los 16 que anotó Universitario en el Torneo de Verano. Junto a su compatriota Alberto Quintero -con cuatro tantos- son los máximos artilleros del cuadro crema. El 'Pana' jugó 8 partidos de titular e ingresó desde el banco en otras cuatro ocasiones.



Universitario se ubica en el quinto lugar del Grupo B con 16 puntos y cerrará en la última fecha su participación en el Torneo de Verano ante Comerciantes Unidos.

Mira los goles y mejores jugadas del triunfo 2-1 de Universitario ante Municipal:

Universitario 2-1 Municipal: Resumen y goles

