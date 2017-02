Luis Trujillo y su polémico festejo ante los hinchas de Alianza Lima en Matute [VIDEO]

Luis Trujillo pisó nuevamente Matute y generó polémica. El ahora jugador de Sport Huancayo anotó el gol del empate 2-2 de su nuevo club y lo celebró de manera eufórica ante los hinchas de Alianza Lima, su exequipo.



Luis Trujillo ingresó en el segundo tiempo del duelo entre Alianza Lima y Sport Huancayo. En ese momento fue pifiado por el público presente en el estadio Matute por su pasado Blanquiazul. No obstante, minutos más tarde anotó el 2-2 para Sport Huancayo y no tuvo mejor idea que celebrar su revancha.



"Era la emoción del empate y por el esfuerzo que estaban haciendo los compañeros, nada más", dijo Luis Trujillo, quien le puso paños fríos a la situación tras su polémica celebración. Usualmente los códigos del fútbol señalan que no se festeja un gol contra el exequipo que tiene un significado especial.



"Importante es que no se perdió y que seguimos sumando, la unión del grupo fue importante y ahora estamos mentalizados en la Copa Sudamericana", agregó Luis Trujillo.

Luis Trujillo: Declaraciones tras su gol a Alianza Lima

Pero eso no fue todo. Al final del partido Luis Trujillo abandonó la cancha y se dirigió a los vestuarios, en ese momento fue insultado por los fanáticos de Alianza Lima y reaccionó de la mala manera: les lanzó una botella.



Sport Huancayo debutará este miércoles en la Copa Sudamericana ante Nacional Potosí de Bolivia (5:15 p.m.) por la primera fase del torneo de Conmebol.

Así fue el botellazo de Luis Trujillo a los hinchas de Alianza Lima en Matute:

Luis Trujillo lanzó botellazo a barra de Alianza Lima

