Mauricio Viana intentó bailar a Hernán Rengifo y casi comete el blooper del año [VIDEO]

El arquero chileno Mauricio Viana intentó llevarse al atacante crema Hernán Rengifo pero su arriesgada jugada pudo convertirse en el blooper del año en el partido entre Sporting Cristal y Universitario por el Torneo Apertura.



El golero Mauricio Viana recibió una pelota con comodidad pero no podía tomarla con la mano. Entonces, decidió esperar a Rengifo para llevarselo pero no le salió la jugada y pudo terminar en ridiculo.



Rengifo con su experiencia no se dejó amagar, dos veces como pretendía Viana, y tras barrarse tocó la pelota con dirección al arco, pero sin fuerza. El arquero de Cristal la alcanzó.



El sábado Universitario enfrenta a Ayacucho en el Monumental. Mientras que Alianza Atlético recibe a Sporting Cristal por la fecha 13 del Torneo Apertura.

