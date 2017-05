Melgar vs UTC: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro rojinegro recibe a los cajamarquinos hoy en el estadio de la UNSA por el partido de ida de la final del Torneo de Verano del Descentralizado 2017. Melgar busca un triunfo holgado ante UTC que le permita resolver la serie en la vuelta y coronarse con el primer título del año del fútbol peruano. (4:00 p.m. | Gol Perú)



Melgar vs. UTC será el duelo que decida al campeón pero también otorgará un lugar a la próxima Copa Libertadores 2018 como clasificado número 3 (Perú 3).



Melgar vs. UTC en el partido de los dos clubes más regulares del Torneo de Verano, ya que incluso no tuvieron apuros para acceder a la final con una fecha de anticipación.



La mayor diferencia de goles a favor del UTC le permitió a este elegir el orden de los partidos de la final ante Melgar, por lo que se reservó la vuelta en el estadio Héroes de San Ramón.



Tanto Melgar como UTC se mantienen invictos de local en el Torneo de Verano, aunque los arequipeños perdieron un partido de visitante y los cajamarquinos fueron derrotados en tres.

Melgar vs UTC: EN VIVO EN ONLINE TV EN DIRECTO final Torneo de Verano Melgar vs UTC: EN VIVO EN ONLINE TV EN DIRECTO final Torneo de Verano

Melgar, vigente subcampeónm afronta el partido de ida tras caer eliminado de la Copa Libertadores al perder por 2-3 frente al River Plate , a falta de una fecha para el término de la fase de grupos del torneo de Conmebol.



El técnico Juan Reynoso dispondrá de inicio un once titular muy similar al que se midió al 'Millonario', con Emmanuel Herrera y Omar Fernández. Melgar sufrirá la baja del lesionado Jean Barrientos.



UTC es consciente de la dificultad que implica sentenciar la final en Arequipa, por lo que buscará un resultado que le permita lograr el título en el siguiente partido.



Los cajamarquinos llegarán al encuentro más descansados que Melgar, ya que durante toda la competición no tuvieron que afrontar ningún torneo internacional, a diferencia de su rival, que se desgastó en la Copa Libertadores.



El técnico de UTC, Franco Navarro, recuperará para este partido al centrocampista Gino Guerrero, que cumplió un partido de sanción por acumulación de amonestaciones.

Luego del último entrenamiento previo a la final del Torneo nuestro Rojinegros recibieron el aliento de muchos niños 🔴⚫️ pic.twitter.com/pm4rkTTInR — FBC Melgar (@MelgarOficial) 20 de mayo de 2017

Alineaciones probables del Melgar vs. UTC:



Melgar: Diego Penny; Dahwling Leudo, Anderson Santamaría, Minzum Quina, Anderson Santamaría, Nilson Loyola; Alexis Arias, Carlos Ascues, Hernán Hinostroza; Emmanuel Herrera y Omar Fernández.



UTC: José Carvallo; David Díaz, Gustavo Dulanto, Néstor Duarte, Jonathan Acasiete; Gonzalo Baglivo, Donald Millán, Benjamín Ubierna; Joao Villamarín, Juan Pablo Vergara y Maximiliano Callorda.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.