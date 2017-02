Memes: Universitario de Deportes no pudo romper la mala racha y por el contrario la prolongó a cinco partidos seguidos sin conseguir una victoria, esto tras el empate 0-0 con Juan Aurich por el Torneo de Verano. Las redes sociales no tuvieron piedad y le dieron con palo a los cremas con divertidas ocurrencias.



Universitario no logró vencer a Juan Aurich en el estadio Mansiche de Trujillo en partido válido por la quinta fecha del Grupo B del primer torneo del Descentralizado 2017.



Los cremas acumularon su tercer empate y otras dos derrotas en lo que va del torneo local. La crisis de resultados estalló tras la penosa eliminación de la Copa Libertadores por parte de Capiatá. Es más, la 'U' no gana hace 6 partidos contando ese.



El próximo partido de Universitario será el siguiente sábado por la fecha 6 ante Deportivo Municipal en el estadio Monumental. Los dirigidos por José Luis 'Puma' Carranza, tienen una nueva oportunidad de revertir la situación.

Mira el resumen de las mejores jugadas del empate entre Universitario y Juan Aurich:

Universitario 0-0 Juan Aurich: Resumen de las mejores jugadas

