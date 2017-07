Pablo Bengoechea lanzó provocadora frases sobre hinchas de Alianza Lima [VIDEO]

Las tribunas cantan, alientan, gritan, pero no juegan. Pablo Bengoechea, técnico de Alianza Lima, no se conmueve con el apoyo de los hinchas y hasta parece que le incomodara su presencia.

“El hincha quiere que a los cinco minutos el equipo vaya ganando con comodidad y eso no siempre es posible. Si el resultado no es favorable, comienzan a pifiar, pero lo que queremos es que el futbolista piense que el hincha no juega. Si alienta, espectacular, pero si el ambiente afuera no es bueno, tenemos que seguir. Los jugadores son los actores más importantes de esta película. No dependemos del hincha para que Alianza logre el objetivo de este año”, expresó Pablo Bengoechea.

Los reclamos que recibió en algún momento no le quitan el sueño. “Para nada me afecta si me voy pifiado o aplaudido de Matute”, apuntó Pablo Bengoechea.



Pablo Bengoechea desea cuanto antes reforzar el ataque de Alianza Lima y habría propuesto el fichaje del argentino Bernardo Cuesta (ex Melgar), que actualmente no tiene continuidad en Junior de Barranquilla.