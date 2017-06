Pablo Bengoechea lucha por tener a Daniel Chávez en Alianza Lima 

El trabajo es de campo y fuera de él. Un técnico también puede ser un excelente ‘dirigente’. Pablo Bengoechea se muestra tranquilo, feliz porque el equipo empieza a caminar en el Apertura, está segundo y no es poca cosa, pero sus labores no acaban cuando termina una práctica de Alianza Lima. Allí empieza la otra, aquella que mira el futuro y planifica los nuevos tiempos. Por esta razón, se supo que habría dialogado con Daniel Chávez, delantero de Melgar, al mejor estilo de un directivo.

El ‘Bombarderito’ tiene contrato con el cuadro ‘characato’ hasta fin de año y el estratega ‘charrúa’ ha sido claro con él. Pablo Bengoechea le ha pedido que se desligue y juegue por Alianza Lima. Lo conoce de un microciclo de Sergio Markarián, cuando el actual entrenador ‘blanquiazul’ era asistente del ‘Mago’.

Pero no es lo único que han charlado, Pablo Bengoechea también le ha dicho que baje unos dólares en su presentación y será de Alianza Lima porque está en sus planes desde principios de año.



Pablo Bengoechea no descansa, tiene los cinco sentidos en su equipo y ver los refuerzos, porque ya no confía en los que le trajeron.