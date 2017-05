Pablo Bengoechea: Esta es la oportunidad que Alianza Lima le daría para quedarse como DT

Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Ese es el refrán que se escuchará desde ahora en Matute. La administración de Alianza Lima apoyará totalmente al técnico Pablo Bengoechea, pero la presión irá por dentro. Fuentes allegadas al club aseguraron que si no logra el título en el Apertura, no será removido de su cargo. Tendrá otra chance en el Clausura. Y es que ganando cualquiera de los dos torneos clasificará a la Libertadores 2018 y podrá disputar el título nacional. Sin embargo, si no logra ninguna de las dos competencias, su estadía por La Victoria estaría cerca del final.

Trascendió que la directiva de Alianza Lima buscaría que el comando técnico y el plantel ‘se pongan las pilas’ lo antes posible. El ‘espaldarazo’ a Pablo Bengoechea es una copia de lo que hizo Cristal en 2014 cuando no despidió a Daniel Ahmed, pese a que quedó en el puesto 13 en el Apertura. Los celestes ganaron el Clausura y al final fueron campeones.

Otro punto importante que se habría tratado, es que si Alianza Lima elimina a Independiente en la Sudamericana, Pablo Bengoechea tendrá luz verde para fichar al centrodelantero que tanto necesita. El ingreso de taquilla y clasificación ayudarían al propósito.

Pablo Bengoechea habló del plantel de Alianza Lima.

DOS HOMBRES, UN CAMINO



Alejandro Hohberg viene de marcar tres goles en los dos últimos partidos (uno ante UTC y dos contra Bolognesi). Germán Pacheco también anotó en Tacna y se adapta perfectamente a jugar como extremo en Alianza Lima. Pero Pablo Bengoechea deberá escoger solo uno para iniciar el Apertura y jugar el 31 de mayo contra Independiente. El dueño del puesto es el juvenil Kevin Quevedo, quien se viene recuperando de un esguince al tobillo izquierdo y no llegaría para el clásico en Matute.