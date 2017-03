Pedro Troglio y sus anhelos: Ganar un título y ser parte de la historia de Universitario

El director técnico argentino Pedro Troglio prometió este jueves sacar campeón al Universitario de Deportes para quedar en la historia del club peruano, uno de los más populares del país.



"La 'U' no está en una posición buena, pero quiero ganar el torneo local y quedar en la historia del club luchando por algo importante a nivel internacional", dijo Pedro Troglio desde Argentina a radio RPP.



"Es un desafío dirigir al equipo más grande de Perú. La idea es ser protagonista en todos los partidos del torneo", indicó el exvolante argentino, mundialista en Italia-1990, que firmó contrato con la 'U' hasta abril de 2019.



La crisis de resultados de Universitario



"Lamentablemente vi el mal momento del equipo y vi los partidos con Capiatá, es muy difícil analizar a un equipo en lo futbolístico cuando en lo mental vienen abajo. Lo de Capiatá liquida a cualquier equipo, lo mio pasa por levantar la autoestima de un plantel bárbaro por la calidad de jugadores"



Sobre Juan Manuel Vargas



"Está jugando en una posición distinta. Primero hablaré con él, es el referente, el símbolo y uno como técnico necesita su ayuda para manejar a los jóvenes. Necesito de Vargas para hacer a Universitario grande"

Video: Pedro Troglio y el chiste subido de tono en vivo



El juego que quiere Pedro Troglio



"Yo no concibo el jugador de fútbol estático, no lo concibo para atacar o defender, creo muchísimo en las dos facetas del fútbol cuando la tengo y no la tengo. Cuando la tengo pido movilidad y verticalidad, cuando no la recuperación inmediata de la pelota. No negocio para nada el esfuerzo y la única manera de sostener un gran campeonato va de la mano del sacrificio, eso subsana un montón de errores. Iré viendo con qué me encuentro, si los jugadores se adaptan y lo aceptan"

El desafío de entrenar a la 'U'



"Yo jugué en River Plate, jugué finales de Copa Libertadores, finales de Copa del Mundo, jugué el descenso, gané y perdí clásicos. Uno está preparado para todo, pero para mí dirigir al más grande de Perú, meterme en una competencia internacional y hacer un gran papel, es el desafío número 1 que debo tener"



El DT argentino llegará el viernes a Lima tras dirigir al Tigre y Gimnasia y Esgrima La Plata de su país. Su comando técnico estará conformado por Víctor Bernay como asistente y el preparador físico Pablo Martín. En 2009 sacó campeón del torneo Apertura de Paraguay a Cerro Porteño.

