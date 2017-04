Pedro Troglio: ¿Qué dijo tras su primera derrota con Universitario?

José Lara (@jlara18)

Enviado especial al Cusco



El técnico Pedro Troglio habló sobre la derrota 3-1 de Universitario ante Real Garcilaso por la fecha 11 del Grupo B del Torneo de Verano del Descentralizado 2017.



"Nos afectó la altura, condicionó pero no hay excusas. Se sabe que tenemos que venir a jugar acá y tenemos la posibilidad de ganar, perder o empatar. El equipo no jugó como acostumbraba tuvimos que cambiar, pero quieras a no, se paga las consecuencias de la altura", dijo Pedro Troglio tras la derrota de Universitario en el Cusco.



En referencia a la justicia en el marcador Pedro Troglio aseguró que Real Garcilaso ganó bien. "Fue un partido típico de altura, con goles de fuera del área. Tuvimos oportunidades para empatar y para poner el 2-1. Pero con 10 hombres solo buscamos empatarlo", agregó Troglio.



"No me voy con bronca. Tenía ganas que se jugara en condiciones distintas pero ustedes juegan históricamente así. Hay que respetar lo que esta. Es difícil jugar un deporte a esta altura", finalizó el estratega crema.



Declaraciones de Hernán Rengifo tras el Universitario 1-3 Real Garcilaso:

Declaraciones de Hernán Rengifo tras el Universitario 1-3 Real Garcilaso (Video: José Lara | Trome.pe)

Mira los goles y resumen del partido entre Universitario y Real Garcilaso:

Universitario 1-3 Real Garcilaso: Goles y resumen

