Pedro Troglio fue presentado en Universitario y mandó este mensaje a plantel [VIDEO]

Las cartas sobre la mesa. El argentino Pedro Troglio fue presentado como el nuevo DT de Universitario y envió el mensaje que todo el pueblo crema esperaba.

“La disciplina es lo más importante para llegar a cosas interesantes. No concibo que un jugador no cuide su vida privada ni su salud, porque vivimos de nuestro cuerpo. El futbolista que no está como nosotros queremos, le costará jugar. Yo me doy cuenta quién miente, en la cancha se ve”, expresó Pedro Troglio.

Pedro Troglio lanzó una advertencia a su plantel. “Los jugadores tienen que dejar las salidas, los bailes, las mujeres. Vamos a ser estrictos en ese sentido”, añadió. Finalmente, habló sobre Juan Vargas.

“Es un jugador joven de 33 años y por ahora lo voy a utilizar de lateral izquierdo. Queremos recuperarlo en todos los aspectos, que vuelva al nivel del Betis”, comentó Pedro Troglio.