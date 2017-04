Pedro Troglio tuvo esta primera mala sorpresa como DT de Universitario

El profesor cree una cosa, pero la realidad es otra. El argentino Pedro Troglio asumió como técnico de Universitario de Deportes el 25 de marzo, entrenó con el equipo al día siguiente, el domingo dio descanso y todo iba tal cual fue planificado.



El lunes Pedro Troglio realizó una práctica matutina, el martes programó doble turno en Campo Mar y se dio con su primera incomodidad. Su trabajo estuvo a punto de alterarse. El DT de Universitario se sorprendió cuando al finalizar el entrenamiento de la mañana, no había almuerzo para los jugadores.

Se supo que la administración de Universitario no había cumplido con pagar al concesionario que provee de alimentos al equipo y para salvar la situación incómoda, alquilaron un bus y trasladaron a todos hasta Chorrillos con el pretexto de ‘almuerzo de camaradería’. Pero no solo fue un día. El miércoles 29 ocurrió lo mismo y el estratega no ocultó su fastidio.



Ayer se vivió una pausa cuando el plantel de Universitario celebró el cumpleaños 33 de Alberto Rodríguez. Sus compañeros le regalaron una torta y le cantaron el ‘Happy Birthday’.