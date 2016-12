Ramón Mifflin se indignó y explotó. El exfutbolista criticó duramente al técnico de Melgar, Juan Reynoso, quien tuvo un acto de desplante ante los máximos directivos del fútbol peruano en plena ceremonia de premiación al segundo lugar del Descentralizado 2016.



"Es un atorrante de mierda", dijo el exjugador Ramón Mifflin. Pero lo que parecía un error involuntario en pleno programa en vivo, no fue así. "Es un atorrante de mierda. Un malcriado de mierda. Tienes que saludar a la primera autoridad de nuestro fútbol, Edwin Oviedo (Presidente de la FPF). Puedes estar molesto pero no desaires", disparó nuevamente.



Juan Reynoso se negó a saludar a los presidentes de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, y la ADFP, Arturo Vásquez. El 'Cabezón' recibió la medalla y se retiró con rostro serio, ignorando el saludo protocolar de la ceremonia.



"Juan (Reynoso) eso la verdad no va. En el deporte tienes que saber perder. Esto es más allá de su estilo hay que saber perder. Esto es deporte y hay que dar una imagen que se sabe perder. Esta muy mal. ¿Cómo no vas a dar la mano?", dijo el periodista Erick Osores.

Así fue el reprochable desplante de Juan Reynoso en la premiación: