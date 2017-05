La cadena de televisión de Cataluña, Barcelona, emitió un spot promocional de la final de la Champions League entre Real Madrid y Juventus con marcada tendencia en a favor de un triunfo del equipo italiano.



El video generó polémica en España y se convirtió en viral en las redes sociales. Diversos medios reaccionaron y se polarizaron las opiniones respecto al contenido del comercial, que alentaba a un rival del extranjero (Italia).



"Sólo hay once hombres capaces de evitar lo inevitable. Once hombres preparados para cambiar el destino y hacer vivir una noche negra al todopoderoso conjunto blanco", citó en primera instancia el spot del Real Madrid vs. Juventus.



"Hombres jóvenes tocados por una varita mágica. Hombres viejos bregados en mil batallas, que beben el elixir de la juventud eterna. En Europa sólo hay once hombres capaces de voltear la historia", afirma la voz del spot en idioma catalán.



Cabe precisar que el canal TV 3 de Cataluña, es el segundo de carácter autonómico en ese país. Es decir, apoyan abiertamente el nacionalismo catalán y la idea de independizarse de España.

