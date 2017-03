Reimond Manco fichó por Unión Comercio

Todos vuelven. El volante Reimond Manco se aseguró antes del cierre del libro de pases y fichó por Unión Comercio tras su fallido pase por el club Zamora de Venezuela.



Reimond Manco estuvo tres meses en Venezuela y según diversas versiones no rindió lo esperado en el club Zamora. Incluso se descartó una indisciplina. Ahora inició una nueva etapa en el 'Poderoso de Altomayo'.



No obstante, Zamora afirmó que su salida fue debido a bajo rendimiento y no cumplir con las expectativas. Pero Reimond Manco lo negó. "Me voy tranquilo porque dentro de los problemas que hay me trataron bien. Me voy por el bienestar de mi familia, no ha sido por bajo rendimiento, ni por problemas con el DT, todo ha sido dentro de lo normal. Se me presentó la oportunidad de ir a otro lado y rescindí mi contrato", aseguró el exjotita.



Reimond Manco jugó en el Perú en los clubes Alianza Lima, Juan Aurich, León de Huánuco y UTC. Ahora en Unión Comercio será su cuarta experiencia en provincia. El mediocampista no tuvo una buena temporada el año pasado con lo Blanquiazules y este año no arrancó de la mejor manera.

Reimond Manco se incorporará en las próximas horas a los entrenamientos que rdirige el colombiano Miguel Augusto Prince.

