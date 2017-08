Selección peruana: Los resultados para acceder al repechaje en Eliminatorias Rusia 2018

Perú encara la fecha doble de las Eliminatorias Rusia 2018 con chances para acceder al puesto de repechaje para el Mundial. Previo a los duelos de las jornadas, ante Bolivia y Ecuador, aquí los resultados que necesita la blanquirroja.



La selección peruana tiene 18 puntos y está en el séptimo puesto de la tabla de posiciones, a cuatro unidades del quinto lugar (zona de repechaje) que ocupa Argentina y a dos del sexto puesto de Ecuador, rival de la fecha 16.



Así va la tabla de posiciones de las Eliminatorias Rusia 2018:



1. Brasil 33

2. Colombia 24

3. Uruguay 23

4. Chile 23

5. Argentina 22

6. Ecuador 20

7. Perú 18

8. Paraguay 18

9. Bolivia 10

10. Venezuela 6

[Perú vs Bolivia: EN VIVO Día, hora y canal del partido por Eliminatorias Rusia 2018]

Resultados favorables para Perú en la fecha 15:

Perú tiene por el momento tres rivales directos: Ecuador en el sexto puesto con 20 puntos, Argentina (22 unidades) en el quinto, en zona de repechaje, y Paraguay en el octavo con el mismo puntaje y las mismas chances que la blanquirroja antes de la fecha 15.



Así, en la próxima jornada de las Eliminatorias Rusia 2018 debería ocurrir lo siguiente:



Venezuela vs Colombia: Que ganen los cafeteros (Muy probable)

Uruguay vs Argentina: Que ganen los charrúas (Probable)

Chile vs Paraguay: Que empaten (Poco probable)

Brasil vs Ecuador: Que ganen los brasileños (Muy probable)

Perú vs Bolivia: Que gane la blanquirroja (Muy probable)



1. Brasil 36

2. Colombia 27

3. Uruguay 26

4. Chile 24

5. Argentina 22

6. Perú 21

7. Ecuador 20

8. Paraguay 19

9. Bolivia 10

10. Venezuela 6

Resultados favorables para Perú para entrar en zona de repechaje en la fecha 16:



La selección peruana tras un supuesto triunfo ante Ecuador estaría a un solo punto de la zona de repechaje. Pero los rivales directos ahora serían Ecuador, Argentina y Chile. Por lo tanto, la fórmula sería la siguiente.



Bolivia vs Chile: Que ganen los bolivianos (Poco probable)

Paraguay vs Uruguay: Que ganen los charrúas (Probable)

Colombia vs Brasil: Que empaten (Probable)

Argentina vs Venezuela: Que empaten (Poco probable)

Ecuador vs Perú: Que gane la blanquirroja (Probable)



1. Brasil 37

2. Uruguay 29

3. Colombia 28

4. Chile 24

5. Perú 24

6. Argentina 23

7. Ecuador 20

8. Paraguay 19

9. Bolivia 13

10. Venezuela 7



Siempre con la calculadora en mano. Perú tiene chances de pelear hasta el final. Los siguientes y últimos rivales de las Eliminatorias son Argentina y Colombia. Esperemos la combinación de resultados...

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.