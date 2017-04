Desde hace algunas semanas, cinco modelos, lideradas por la vedette Jessy Kate, decidieron formar nuevamente el legendario club de porristas del equipo Sport Boys, 'La misilera femenina', ese que se hiciera famoso gracias a Shirley Cherres, Anelhí Arias Barahona, entre otras perlitas.



Hoy, dicen, quieren darle un rostro más fresco, juvenil y sin escándalos. Ellas estarán animando el encuentro que enfrentará el Sport Boys contra Deportivo Municipal este sábado a las 8 de la noche.



¿Todas son chalacas?

Sí, somos chalacas de nacimiento y de corazón. Hemos nacido con la camiseta rosada puesta. Este amor por el Sport Boys nace con uno, no es que se forme. Por eso somos tan apasionadas.



¿Qué las motivó a formar este nuevo grupo de porristas del Sport Boys?

Hace mucho tiempo que el tema de las porristas se había enfriado, queremos darle una nuevo aire, más juevenil y sin polémicas. Somos chicas talentosas. Creo que por culpa de algunas porristas, lo digo por Shirley Cherres y Anelhí Arias, este oficio se desprestigió y se vio mal.



¿Cuál es la novedad con ustedes?

Pues muchas somos bailarinas profesionales, cantantes. Yo soy vedette. Tenemos muchos talentos, eso es beneficioso, para la gente que viene a alentar al Boys.



¿Qué opinas sobre Shirley Cherres?

Sinceramente, como Jessy Kate, te digo que fue quien más perjudicó a este club de porristas. Sus escándalos, sus excesos, sus trapitos sucios, sus polémicas hicieron mucho daño a las porristas. A su edad, ¿qué ha logrado con todo eso? Pues nada.



¿Y de Anelhí Arias?

Ella también fue una persona polémica, pero creo que no tanto como Shirley. Ahora es una mujer casada y feliz con su familia.



¿Ustes no se verán involucradas en escándalos o relacionadas con futbolistas?

Para nada. Somos profesionales, y como líder de la agrupación, he dicho a las chicas que la primera que se vea en escándalos, se irá. Ahora, sobre enamorarse de futbolistas, bueno, eso nunca se sabe....