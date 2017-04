Sporting Cristal no la pasa bien y eso se nota dentro del campo de juego. El arquero Mauricio Viana se peleó con su compañero de equipo Renzo Garcés en pleno partido ante Ayacucho FC por el Torneo de Verano.



Al minuto 80 el arquero Mauricio Viana le reclamó a Renzo Garcés su debilidad defensiva tras un ataque de Ayacucho FC, pero no esperó la reacción iracunda su par celeste y tras el primer empujón derivaron los insultos entre ambos.



Precisamente, Sporting Cristal estaba ganando el partido 2-0 con goles de Irven Ávila y Pedro Aquino, pero se dejó empatar con goles de Mimbela (35') y Ramírez (79'). El ambiente no era de los mejores.



Sporting Cristal enfrentará el próximo jueves a The Strongest por la cuarta fecha de la Copa Libertadores. Por su parte, Ayacucho chocará es mismo día con Unión Comercio por el Torneo de Verano.

