Jorge Cazulo de malas con Chemo del Solar por esta decisión sobre Ray Sandoval

En Lima, el frío va en aumento. En Sporting Cristal todo está caliente. La eliminación de la Copa Libertadores con goleadas y las diferencias que tendrían algunos grupos del plantel, siguen creando estragos en el interior del club. La pelea que habrían sostenido Ray Sandoval y Jorge Cazulo aumentó los problemas que rozan con el técnico Chemo del Solar.

Trascendió que Jorge Cazulo dejó de ser respetado y admirado por los más jóvenes en Sporting Cristal. Ahora lo ven de manera distinta. Antes era considerado un líder, hoy su voz ya no tiene peso en una mayoría del plantel. Según allegados al club, el ‘Piki’ se ha distanciado de Chemo del Solar, porque dio su brazo a torcer en levantar el castigo a Ray, a quien mandaron a la reserva por medidas disciplinarias.



“Cazulo está convencido que Sandoval es un elemento negativo, cuestionó que lo llevaran a Brasil para el último partido de la Copa y no entiende la protección que le estaría dando ‘Chemo’. El muchacho ya se la tenía jurada y no le aguantó una más al charrúa”, comentó una fuente en Sporting Cristal.

Se supo que el entrenador de Sporting Cristal no desea más problemas que los deportivos y habría dado responsabilidad a Carlos Lobatón: “No me meto en problemas de vestuario, esas cosas las soluciona el capitán”, habría comentado en la interna.

Sporting Cristal 2-0 Sport Huancayo: goles y resumen

El grupo de extranjeros en Sporting Cristal respaldaría a Jorge Cazulo, los más jóvenes apoyarían a Sandoval y los nacionales con más tiempo en el equipo, estarían perdiendo peso cada vez más. Por estos días, el trabajo principal será recomponer el grupo humano más que insistir en lo táctico.